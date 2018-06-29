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Госсекретарь США обсудил с главой МИД Южной Кореи дальнейшие шаги по денуклеаризации КНДР

Международная панорама
29 июня, 16:09 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 29, июня. /ТАСС

Стороны сошлись во мнении относительно необходимости продолжать давление на Пхеньян, пока не будут приняты шаги по денуклеаризации

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ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео и глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва в ходе телефонного разговора обсудили дальнейшие действия двух стран для денуклеаризации КНДР. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, распространенном в пятницу.

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Текст совместного документа Трампа и Ким Чен Ына по итогам саммита

Стороны "сошлись во мнении относительно необходимости продолжать давление на КНДР до тех пор, пока с ее стороны не будут предприняты шаги по денуклеаризации", говорится в пресс-релизе. Главы внешнеполитических ведомств двух стран также договорились и впредь поддерживать тесные контакты.

Лидеры США и КНДР 12 июня провели встречу в Сингапуре, на которой подписали совместный документ. В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Госсекретарь США Майкл Помпео накануне саммита дважды, в апреле и мае, посещал КНДР и встречался с лидером этой страны Ким Чен Ыном.

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Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд Помпео, Майкл (Майк)
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