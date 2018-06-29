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Меркель: Греция и Испания готовы принять мигрантов, прибывающих к германской границе
Международная панорама
29 июня, 16:29
UTC+3
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Материал из 1 страницы
Греция и Испания готовы принять мигрантов, прибывающих к германской границе - Меркель.
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