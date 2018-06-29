СМИ: член основной оппозиционной партии Турции арестован по обвинению в терроризме

ТАСС, 29 июня. Стамбульский суд вынес решение об аресте бывшего депутата от основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Эрена Эрдема по обвинению в пропаганде терроризма. Об этом в пятницу сообщил телеканал ntv.

По данным телеканала, Эрдем был задержан в Анкаре в связи с подозрением в попытке покинуть страну. Ранее в отношении депутата было вынесено судебное предписание явиться для дачи показаний по одному из эпизодов по делу запрещенной в стране "Террористической организации фетхуллахистов" (ФЕТО). Кроме того, Эрдем обвиняется в разглашении государственной тайны. Отмечается, что ему может грозить более 20 лет тюрьмы.

Ранее Эрдем пытался покинуть Турцию после того, как НРП не выдвинула его кандидатуру на досрочных парламентских выборах 24 июня, что привело к утрате им иммунитета от судебного преследования. В настоящее время он доставлен в тюрьму Силиври в пригороде Стамбула.

5 июля 2016 года группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку государственного переворота и захвата президента Тайипа Эрдогана, который в тот момент находился на отдыхе в городе Мармарис. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре. Погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения. В подготовке путча Анкара обвиняет исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, с 1999 года проживающего в США, и связанную с ним организацию ФЕТО.

После мятежа в Турции арестованы свыше 50 тыс. человек, уволены или отстранены от работы около 140 тыс. госслужащих.