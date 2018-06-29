Си Цзиньпин предложил Эрдогану объединить усилия для укрепления стратегических отношений

ПЕКИН, 29 июня. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану сконцентрировать совместные усилия на развитии двусторонних стратегических контактов. Об этом говорится в тексте телеграммы, направленной турецкому лидеру по случаю его переизбрания на должность главы государства.

"Я уделяю большое внимание развитию отношений между Китаем и Турцией и готов объединить наши усилия ради еще более значительного развития китайско-турецких связей стратегического сотрудничества, в интересах двух стран и их народов", - приводит официальный сайт МИД КНР слова Си Цзиньпина.

Китайский лидер также отметил, что в последние годы Пекин и Анкара активно взаимодействуют друг с другом на высшем уровне, благодаря чему были достигнуты заметные успехи во всех направлениях двустороннего сотрудничества.

Согласно итогам президентских выборов, обнародованным во вторник Высшей избирательной комиссией Турции (ЦИК), Реджеп Тайип Эрдоган победил на президентских выборах, набрав 52,59% голосов, его Партия справедливости и развития (ПСР) получила 41,85% на парламентских выборах.

За Эрдогана проголосовали 26,3 млн человек из 51 млн граждан, явившихся на избирательные участки. Его основной конкурент, Мухаррем Индже из Народно-республиканской партии, получил 30,64% (15,3 млн голосов). Мераль Акшенер от "Хорошей партии" поддержали 7,29%, кандидата от прокурдской Партии демократии народов (ПДН) Селахаттина Демирташа - 8,4%. За кандидата от Партии благополучия Темель Карамоллаоглу проголосовали 0,89%, за главу партии "Родина" Догу Перинчек - 0,2%.

Выборы президента и парламента Турции, прошедшие 24 июня, признаны состоявшимися в один тур. Официально окончательные результаты ЦИК страны объявит 5 июля. До 4 июля у партий и кандидатов есть возможность подать апелляцию и, при наличии веских оснований, потребовать пересчета бюллетеней.