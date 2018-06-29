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ЕС выделит Турции €3 млрд для борьбы с миграционным кризисом

Международная панорама
29 июня, 17:29 дата обновления: 29 июня, 18:00 UTC+3

Еще €500 млн будут направлены в Европейский трастовый фонд для Африки

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Председатель Европейского совета Дональд Туск

Председатель Европейского совета Дональд Туск

© EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ

БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Саммит ЕС принял решение выплатить новый транш в €3 млрд Турции и €500 млн в Европейский трастовый фонд для Африки для борьбы с миграционным кризисом.

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Об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск в пятницу на пресс-конференции по итогам саммита.

"Мы договорились выделить следующий транш финансирования Турции и перевести €500 млн в качестве помощи развития в Европейский трастовый фонд для Африки", - сказал Туск. Председатель Евросовета подчеркнул, что деньги для Турции будут перечислены организациям, которые будут реализовывать проекты, направленные на создание условий для приема мигрантов в этой стране.

По соглашению о миграции с Турцией 2015 года ЕС обещал этой стране €6 млрд, из которых первый транш в €3 млрд уже перечислен, а выделение второго откладывалось до настоящего момента. Все эти деньги в теории должны быть потрачены на удовлетворение базовых нужд мигрантов, находящихся на турецкой территории, и тем одновременно компенсировать расходы Анкары на их содержание и понизить заинтересованность самих мигрантов отправляться в опасное морское путешествие в Европу.

Помимо этого, ЕС обещал Турции безвизовый режим, а также ускорение переговоров о приеме в Евросоюз, однако эти обещания так и остались невыполненными под предлогом претензий Брюсселя к Анкаре в сфере прав человека.

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