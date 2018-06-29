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Макрон заявил, что соглашение с Лондоном по Brexit должно быть заключено к осени

Международная панорама
29 июня, 17:39 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 29, июня. /ТАСС

Ранее лидеры стран Евросоюза выразили озабоченность отсутствием прогресса на переговорах по выходу Великобритании из ЕС

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БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым, чтобы соглашение по выходу Великобритании из Евросоюза (Brexit) было заключено к осени этого года. Об этом он заявил в пятницу, выступая по итогам двухдневного саммита.

"Наше послание [Великобритании] совершенно четкое - мы не намерены дальше ждать. Договор о выходе страны из ЕС, который сейчас наткнулся на проблему ирландской границы, должен быть заключен в ближайшие недели, к осени", - заявил Макрон. Он отметил в этой связи, что главный переговорщик Мишель Барнье "сделал от имени 27 стран ЕС разумные предложения, и теперь для Великобритании важно ими воспользоваться".

Лидеры стран ЕС в принятом в пятницу заявлении выразили озабоченность отсутствием прогресса на переговорах по выходу Великобритании из Евросоюза, призвали к их ускорению, а также пригрозили Лондону последствиями в случае невыполнения его обязательств. Документ был принят по итогам саммита глав государств и правительств 27 стран ЕС (без Великобритании).

ЕС и Великобритания должны к октябрю завершить согласование текста соглашения о Brexit, чтобы успеть подписать и ратифицировать его к официальной дате выхода страны из объединения - 29 марта 2019 года. Главной проблемой остается вопрос о режиме границы между покидающей ЕС в составе Соединенного королевства Северной Ирландией и остающейся в ЕС Ирландией. Стороны опасаются возобновления сепаратистских тенденций в Северной Ирландии, если не удастся сохранить прозрачную границу в этой зоне. Реального прогресса на переговорах по Brexit стороны не могут достичь с марта.

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Макрон, Эмманюэль
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