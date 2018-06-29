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Макрон заявил, что Евросоюз не проводит агрессивной политики в отношении России

Международная панорама
29 июня, 17:43 дата обновления: 29 июня, 18:28 UTC+3

При этом президент Франции заявил о возможности сотрудничества с Италией по антироссийским санкциям

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БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Политика Европейского союза в отношении России не является агрессивной. С таким утверждением выступил в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам двухдневного саммита ЕС.

"Европейский союз не проводит агрессивной политики в отношении России. Было бы неверно утверждать это. Более того, ЕС выступает за проведение политики добрососедства со всеми соседними государствами", - сказал Макрон. "Я сам подтвердил это в ходе недавнего визита в Санкт-Петербург", - добавил он.

В то же время Макрон подчеркнул, что "нельзя не реагировать на то, что произошло в сфере коллективной безопасности, в частности на Украине - и до сих пор не урегулировано". "Мы все взяли на себя обязательства в рамках Минских договоренностей, и они должны быть соблюдены всеми сторонами", - добавил президент Франции.

"Было бы безответственно и непоследовательно с нашей стороны считать, что все само собой урегулируется со временем - однако мы видим, что ситуация не меняется. Подобная позиция означала бы, что мы отказались от своих принципов и от необходимости защиты ряда стран ЕС. Я имею в виду, в первую очередь, страны Балтии и ряд других государств", - добавил Макрон.

"Политика ЕС в отношении России основывается именно на этом - и только на этом. То есть это политика, получающая коллективную поддержку, а отнюдь не являющаяся результатом давления со стороны той или иной страны ЕС", - сказал президент Франции. Он рассчитывает на то, что "сложившуюся ситуацию удастся нормализовать и что Россия и Украина встанут на путь выполнения Минских соглашений".

При этом французский лидер считает возможным взаимодействие с новым премьером Италии Джузеппе Конте, в том числе по вопросу о санкциях против России. Макрон отвечал на вопрос о возможных разногласиях между Францией и Италией по ряду важных тем повестки дня Евросоюза.

"Мы продолжим нашу совместную работу, вырабатывая соглашения по всем имеющимся вопросам. Так, мы согласились продлить санкции против России. Никакого противодействия со стороны Италии при этом не было", - сказал Макрон.

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Персоны
Конте, Джузеппе Макрон, Эмманюэль
Темы
Санкции в отношении России
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