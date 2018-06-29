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Антониу Виторину избран главой Международной организации по миграции

Международная панорама
29 июня, 18:31 UTC+3 ЖЕНЕВА 29, июня. /ТАСС

Новый глава МОМ приступит к обязанностям с 1 октября 2018 года

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ЖЕНЕВА, 29 июня. /ТАСС/. Пост генерального директора Международной организации по миграции (МОМ) займет представитель Португалии, бывший еврокомиссар Антониу Виторину. Его избрали на эту должность на пятилетний срок в пятницу на специальной сессии Совета МОМ, сообщила пресс-служба организации.

"В пятницу, 29 июня, страны-члены МОМ избрали представителя Португалии Антониу Мануэля де Карвалью Виторину следующим генеральным директором", - говорится в сообщении.

Антониу Виторину сменит на посту главы МОМ американца Уильяма Лейси Свинга, завершающего второй пятилетний срок полномочий. К исполнению обязанностей он приступит с 1 октября 2018 года.

Виторину родился 12 января 1957 года в Лиссабоне. В 1999-2004 годах он занимал пост еврокомиссара по вопросам юстиции и внутренних дел, в 1995-1997 годах возглавлял оборонное ведомство Португалии, был вице-премьером.

В ходе спецсессии МОМ в пятницу на пост гендиректора своими правительствами были выдвинуты три кандидата. Помимо Виторину, на пост претендовали вице-президент благотворительной организации Samaritan's Purse ("Сумка самаритянина") Кен Айзекс (США), заместитель генерального директора МОМ Лаура Томпсон (Коста-Рика). После серии раундов голосования необходимые для избрания две трети голосов получил представитель Португалии.

МОМ была основана в 1951 году как межправительственная организация. В своей деятельности она придерживается принципа, согласно которому гуманная и упорядоченная миграция должна приносить пользу и мигрантам, и принимающему их обществу.

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