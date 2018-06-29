Украинский народный трибунал направил текст приговора осужденному Петру Порошенко

ДОНЕЦК, 29 июня. /ТАСС/. Украинский народный трибунал по расследованию военных преступлений режима Петра Порошенко против граждан Украины (УНТ) направил в адрес осужденных полный текст приговора.

Об этом в пятницу сообщила председательствующий судья УНТ Елена Шишкина.

Как отметила судья, слова которой приводит Донецкое агентство новостей, документ направлен Порошенко, министру внутренних дел Арсену Авакову, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Александру Турчинову, премьер-министру Владимиру Гройсману, начальнику Генерального штаба Виктору Муженко, министру обороны Степану Полтораку, председателю Верховной рады Андрею Парубию, а также бывшему премьер-министру Арсению Яценюку "в соответствии с действующим украинским законодательством".

Шишкина уточнила, что приговор должен быть приведен в исполнение украинским судом после смены власти на Украине. По ее словам, он послужит платформой для международных судебных инстанций, которые будут заниматься расследованием преступлений режима нынешнего украинского президента.

Украинский народный трибунал

В середине марта этого года инициативная группа граждан Украины, проживающих в Донецке и Луганске, объявила о создании Украинского народного трибунала по расследованию военных преступлений режима Порошенко. Дела о преступлениях рассматривали на основе украинского законодательства и с учетом норм международного права.

Все статьи обвинений, в общей сложности их было 24, были разделены на шесть блоков: "Геноцид", "Блокада Донбасса", "Пропаганда войны", "Пытки. Грабежи. Разбои", "Создание незаконных вооруженных формирований" и "Использование вооруженных сил против гражданского населения".

Первое судебное заседание УНТ состоялось в Донецке 26-27 марта. Именно тогда трибунал выдвинул обвинения против восьми деятелей режима Порошенко, включая самого президента. Кроме того, был рассмотрен первый блок обвинений, связанных с использованием вооруженных сил против гражданского населения. На последующих заседаниях в апреле суд рассмотрел оставшиеся блоки обвинений. Были заслушаны показания пострадавших и свидетелей событий в Донбассе, к делу были приобщены доказательства, в том числе видеоматериалы, переданные суду свидетелями.

21-22 мая прошли прения сторон. Тогда обвинитель УНТ Сергей Кожемякин за преступления против народа Донбасса потребовал пожизненного заключения для президента Украины и других проходящих по делу представителей властей страны. Кроме того, суд принял ходатайство Кожемякина о возбуждении уголовных дел против командиров украинских подразделений Вооруженных сил, в том числе против командующего "операцией объединенных сил" Сергея Наева, руководства 24-й, 30-й, 51-й и 72-й отдельных механизированных бригад, оперативных тактических групп "Север" и "Запад".

Всего за время рассмотрения дела судейский состав УНТ рассмотрел более 1089 томов материалов.

Приговор

22 июня на центральной площади Луганска Украинский народный трибунал огласил резолютивную часть приговора.

Все фигуранты дела признаны виновными в совершении целого ряда преступлений, включая организацию геноцида, нарушение законов и обычаев войны, пособничество в совершении террористических актов, организацию совершения умышленного убийства и другие. В соответствии с Уголовным кодексом Украины УНТ назначил восьмерым осужденным наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией личного имущества.