Пашинян заявил, что Армения заинтересована углублять и развивать отношения с Россией

ЕРЕВАН, 29 июня. /ТАСС/. Ереван заинтересован углублять и развивать отношения с Москвой. Об этом в пятницу во время встречи с министром культуры России Владимиром Мединским заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Мы заинтересованы в сильных и динамично развивающихся отношениях с Россией. Наша цель - углублять двусторонние отношения и иметь более тесные отношения", - приводит его слова пресс-служба правительства.

Владимир Мединский в свою очередь выразил надежду, что проходящий в Ереване VII Российско-армянский форум придаст новый импульс двустороннему сотрудничеству между странами в экономике, культуре, гуманитарной и других сферах. Он также предложил рассмотреть возможность создания союза, направленного на развитие деловых связей между регионами двух стран.

VII Российско-армянский межрегиональный форум начал работу 29 июня в Ереване. В ходе мероприятия были обсуждены вопросы расширения торгово-экономических связей между регионами России и Армении в условиях цифровизации таких сфер, как агропромышленность, транспорт, туризм, гуманитарное сотрудничество. Кроме того, запланировано проведение "биржи контактов", в ходе которой представители российских деловых кругов и организаций смогут наладить взаимодействие с потенциальными партнерами в Армении. Во время форума состоится пятое заседание совместной рабочей группы по вопросам российско-армянского межрегионального сотрудничества Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Арменией.