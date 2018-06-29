Макрон отказался комментировать сообщения о предложении Трампа выйти из ЕС

БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Французский президент Эмманюэль Макрон не подтвердил, но и не опроверг утверждения газеты The Washington Post о том, что президент США Дональд Трамп предлагал ему выгодную торговую сделку в обмен на выход Франции из ЕС. Трансляцию выступления Макрона по итогам саммита ЕС вел в пятницу интернет-телеканал Европейской комиссии.

"В том что касается публикации The Washington Post, я хочу подчеркнуть две вещи. Во-первых, я твердо придерживаюсь принципа, что все, что говорится на закрытых встречах, не должно выходить за их пределы. Во-вторых, я считаю, что серьезной прессе надлежит оставаться серьезной и не вовлекаться в те дебаты, которые некоторые хотят ей навязать", - сказал президент Франции.

"Именно поэтому я не буду комментировать подобные утверждения. Могу только подчеркнуть, что, учитывая степень моего участия на протяжении более чем года в делах Евросоюза, нетрудно представить себе, каким был бы мой ответ, если подобное предложение было бы мне сделано", - сказал Макрон.

Как сообщила в четверг газета The Washington Post со ссылкой на европейских должностных лиц, 24 апреля во время частной беседы в Белом доме Трамп спросил французского президента: "Почему бы вам не покинуть ЕС?" Взамен он предложил Макрону, по сведениям издания, торговую сделку на более выгодных условиях, чем с Евросоюзом в целом.