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МИД Сирии: расширение мандата техсекретариата ОЗХО приведет к негативным последствиям

Международная панорама
29 июня, 19:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

В Дамаске назвали случившееся опасным прецедентом для всей структуры международного сообщества

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ТАСС, 29 июня. Решение Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) расширить свой мандат "будет иметь негативные последствия". Об этом говорится в переданном в пятницу агентством SANA заявлении МИД Сирии.

В нем подчеркивается, что "наделение технического секретариата ОЗХО полномочиями проводить самостоятельное расследование парализует работу этой международной организации, потому что не соответствует поставленной перед ней задаче".

По мнению сирийского МИД, "это опасный прецедент для всей структуры международного сообщества". "Сирия выражает глубокую озабоченность по поводу шантажа и угроз, которые использовали США, Франция и Великобритания с целью добиться принятия проекта по изменению мандата ОЗХО, что политизирует эту организацию и позволит ей попирать суверенитет независимых государств под предлогом использования ими химического оружия", - указывается в заявлении.

Дамаск выражает уверенность в том, что "вся ложь и сфабрикованные факты по поводу применения химоружия в Сирии, за которыми стоят США, Франция, Великобритания и Саудовская Аравия, будут очень скоро разоблачены".

В среду ОЗХО приняла британский проект изменения своего мандата, наделяющий ее обвинительными функциями. Документ принят при 82 голосах за и 24 против. Решение подразумевает разработку секретариатом организации механизмов идентификации тех, кто использовал химоружие в Сирии за счет выявления информации о происхождении примененных веществ, в том числе даже в случаях, когда следователи ООН и ОЗХО не подготовили соответствующий доклад о происшествии.

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