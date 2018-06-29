Трамп после стрельбы в Мэриленде пообещал сделать все для защиты журналистов

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Власти США сделают все возможное для обеспечения безопасности журналистов, заявил президент страны Дональд Трамп в связи со стрельбой в помещении редакции Capital Gazette в штате Мэриленд.

"Журналисты, как и все американцы, не должны работать в страхе быть атакованными", - сказал Трамп. Он также отметил, что власти "не остановятся до тех пор, пока не сделают все возможное для снижения уровня насилия и защиты невинных".

Во время своего выступления в Белом доме президент США также выразил соболезнования в связи с инцидентом.

Пять сотрудников Capital Gazette погибли в четверг при нападении на редакцию издания в Аннаполисе (штат Мэриленд). Злоумышленник открыл огонь из дробовика в офисе издания около полудня.

Согласно данным базирующегося в Нью-Йорке Комитета защиты журналистов, никогда за все время наблюдений, которые проводятся с 1992 года, в США не убивали за один день сразу столько работников СМИ в связи с их профессиональной деятельностью. В общей сложности за эти 26 лет, по оценкам организации, в США, не считая произошедшего в Аннаполисе, были убиты семь журналистов, и ни разу более двух за один день.