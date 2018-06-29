Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: два палестинца убиты израильскими военными на границе сектора Газа

Международная панорама
29 июня, 22:18 UTC+3 КАИР 29, июня. /ТАСС

По последним данным, в ходе столкновений пострадали 300 жителей Газы

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАИР, 29 июня. /ТАСС/. Два палестинца были убиты в пятницу в ходе столкновений арабской молодежи с израильскими военными и полицией в приграничной зоне блокированного сектора Газа. Об этом сообщило агентство WAFA со ссылкой на источники.

По их информации, "палестинский юноша был убит полицейскими, которые открыли огонь по группе демонстрантов близ города Рафах". Ранее сообщалось, что другой палестинец, 13-летний подросток скончался от огнестрельного ранения в голову, полученного в стычках с израильтянами восточнее населенного пункта Хан-Юнис.

Кроме того, по последним данным, ранения получили более 300 жителей Газы, участвующих в манифестациях в приграничных районах. Среди них - три санитара, которые оказывали помощь пострадавшим в местах наиболее ожесточенных стычек. Указывается, что три человека доставлены в местные госпитали в тяжелом состоянии.

Нынешняя пятница - 14-я по счету с начала "Марша возвращения", который продолжается в палестинском анклаве с марта, когда палестинцы отмечали День земли. Каждую пятницу акции протеста оборачивались столкновениями и беспорядками в приграничных районах. По данным палестинского министерства здравоохранения, с 30 марта в стычках в приграничных с Израилем районах сектора Газа погибли более 120 арабов, более 13 тыс. жителей сектора получили ранения. Среди пострадавших около 2 тыс. подростков, более 1 тыс. женщин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Израиль Палестина
Темы
Палестино-израильский конфликт
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
2
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
3
"Натали-Турс" отменяет несколько чартеров из-за низких финансовых показателей
4
МИД Литвы надеется, что РФ изменит позицию по приостановке проекта "Миссия Сибирь"
5
Почему банк может заблокировать вашу карту
6
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
7
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости