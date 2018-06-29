СМИ: два палестинца убиты израильскими военными на границе сектора Газа

КАИР, 29 июня. /ТАСС/. Два палестинца были убиты в пятницу в ходе столкновений арабской молодежи с израильскими военными и полицией в приграничной зоне блокированного сектора Газа. Об этом сообщило агентство WAFA со ссылкой на источники.

По их информации, "палестинский юноша был убит полицейскими, которые открыли огонь по группе демонстрантов близ города Рафах". Ранее сообщалось, что другой палестинец, 13-летний подросток скончался от огнестрельного ранения в голову, полученного в стычках с израильтянами восточнее населенного пункта Хан-Юнис.

Кроме того, по последним данным, ранения получили более 300 жителей Газы, участвующих в манифестациях в приграничных районах. Среди них - три санитара, которые оказывали помощь пострадавшим в местах наиболее ожесточенных стычек. Указывается, что три человека доставлены в местные госпитали в тяжелом состоянии.

Нынешняя пятница - 14-я по счету с начала "Марша возвращения", который продолжается в палестинском анклаве с марта, когда палестинцы отмечали День земли. Каждую пятницу акции протеста оборачивались столкновениями и беспорядками в приграничных районах. По данным палестинского министерства здравоохранения, с 30 марта в стычках в приграничных с Израилем районах сектора Газа погибли более 120 арабов, более 13 тыс. жителей сектора получили ранения. Среди пострадавших около 2 тыс. подростков, более 1 тыс. женщин.