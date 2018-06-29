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Джонсон: изменение мандата ОЗХО позволит выявлять виновных в применении химоружия

Международная панорама
29 июня, 21:07 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 29, июня. /ТАСС

Международное сообщество должно иметь возможность устанавливать истину с помощью независимого расследования, сказал глава британского МИД

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ЛОНДОН, 29 июня. /ТАСС/. Изменение мандата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), который наделяет ее обвинительными функциями, позволит международному сообществу с помощью независимого расследования определять ответственных за совершение нападений с использованием химического оружия. С таким утверждением выступил глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон, статью которого для газеты The Daily Telegraph опубликовала в пятницу пресс-служба Foreign Office.

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"Международное сообщество должно иметь возможность установить истину с помощью независимого расследования, уполномоченного не только определять, применялось ли химическое оружие, но и кем [оно было применено]", - написал глава британского МИД. "В немалой степени благодаря британской дипломатии ОЗХО сможет ответить на все важнейшие вопросы о любом будущем инциденте: что, когда и где произошло, и кто несет за это ответственность", - утверждает автор.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью британскому телеканалу Channel 4 заявил, что дни ОЗХО будут сочтены, если не удастся исправить ситуацию. "Несколько дней назад ОЗХО подверглась грубой манипуляции, когда Британия и их союзники поддержали расширение мандата этой организации, - сказал он. - Это решение, принятое по итогам голосования, дает так называемому техническому секретариату ОЗХО полномочия выносить обвинительные вердикты. Я считаю, что этот шаг не является хорошо продуманным и дальновидным. Более того, он очень опасен". По словам Лаврова, данная организация должна работать на основе Конвенции о запрещении химического оружия, в которой прямо говорится о том, как нужно выяснять обстоятельства инцидента.

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