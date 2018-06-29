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Египет не намерен устраивать на своей территории центры для беженцев

Международная панорама
29 июня, 21:29 UTC+3 КАИР КАИР 29, июня. /ТАСС

Каир стремится интегрировать беженцев в египетское общество и предоставить им все необходимое для удовлетворения потребностей, сказал представитель МИД страны Ахмед Абу Зейд

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КАИР, 29 июня. /ТАСС/. Египет не собирается организовывать на своей территории никакие лагеря для беженцев или фильтрационные центры. Об этом, как сообщила в своей электронной версии газета Al Youm As Sabi, заявил в пятницу официальный представитель министерства иностранных дел Египта Ахмед Абу Зейд.

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"Позиция Египта по отношению к проблеме мигрантов и беженцев известна и понятна всем, она выстроена в соответствии с египетскими законами, международным законодательством и международными соглашениями, выработанными по данному вопросу", - сказал официальный представитель МИД страны. Он добавил, что политика Каира "основана на отказе от устройства лагерей любого вида или сборных пунктов для беженцев на египетской территории".

По словам Абу Зейда, Египет "занимается этой проблемой таким образом, чтобы интегрировать беженцев в египетское общество и предоставлять им все необходимое для удовлетворения их основных потребностей".

Саммит ЕС 29 июня принял итоговое заявление по миграции. Еврокомиссии было дано поручение проработать вопрос организации фильтрационных центров в сопредельных с ЕС государствах, откуда Евросоюз будет отбирать беженцев, имеющих право на убежище, и организованно перевозить в Европу. Внутри ЕС было предложено организовать центры временного содержания, где будут отсеиваться экономические мигранты для последующей высылки. Те, кому действительно требуется защита (в первую очередь - выходцы из государств, где ведутся активные боевые действия), должны распределяться между странами Евросоюза на добровольной основе без каких-либо обязательных квот на прием определенного числа беженцев.

Среди приоритетов миграционной политики ЕС в итоговом документе также обозначены необходимость увеличения финансирования операций по пресечению нелегального проникновения мигрантов в страны ЕС, а также спонсирования аналогичной деятельности на территории Турции и стран Африки.

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