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Сноуден разочарован позицией Меркель по вопросу предоставления ему убежища в ФРГ

Международная панорама
29 июня, 21:40 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 29, июня. /ТАСС

Экс-сотрудник АНБ США считает, что при президенте Дональде Трампе, Берлину было бы легче предоставить ему убежище, чем при Бараке Обаме

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Эдвард Сноуден

Эдвард Сноуден

© EPA/GLENN GREENWALD/LAURA POITRAS

БЕРЛИН, 29 июня. /ТАСС/. Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден разочарован позицией канцлера Германии Ангелы Меркель по вопросу возможности предоставления ему убежища в ФРГ. Об этом он заявил в интервью газете Süddeutsche Zeitung, выдержки из которого в пятницу опубликовало немецкое издание.

По словам Сноудена, ее [Меркель] "позиция является разочарованием". Как он считает, если бы разоблачитель из РФ "постучался в двери Меркель", то канцлер "усыновила бы его". "Но если перед ее дверью появляется американский разоблачитель, его вопросы остаются без ответа", - посетовал Сноуден. При этом он считает, что сейчас, при президенте США Дональде Трампе, Берлину было бы легче предоставить ему убежище, нежели при Бараке Обаме.

Экс-сотрудник АНБ снова подчеркнул, что с самого начала решил уклониться от сотрудничества с российскими спецслужбами и не имеет связей с властями РФ. "Я не стремлюсь к связям с ними, я никогда не намеревался попасть сюда", - заверил он.

Как отметила газета, Сноуден выразил желание перебраться в одну из стран ЕС. Его адвокат в Германии Вольфганг Калек сообщил изданию, что "юридически въезд [в одну из стран ЕС] представляется возможным, но политически его все блокировали". "Мы, как и прежде, открыты для диалога и предложений со стороны правительства ФРГ и других европейских правительств", - сказал Калек.

В своем интервью Сноуден также прокомментировал назначение на должность директора ЦРУ Джины Хаспел. Он назвал ее "военной преступницей". По словам Сноудена, "возникает вопрос, будет ли германское правительство сотрудничать с ответственной за пытки и позволит ли ей беспрепятственно въехать [на территорию Европы, если Хаспел совершит такую поездку]".

О ситуации вокруг Сноудена

Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям более чем 20 стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил трехлетний вид на жительство в РФ, который позднее был продлен на такой же срок.

В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до десяти лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности.

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Персоны
Обама, Барак Трамп, Дональд Меркель, Ангела Сноуден, Эдвард
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Дело Эдварда Сноудена Проблема нелегальной миграции в Европе
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