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Число перемещенных лиц на юге Сирии достигло 160 тыс. человек

Международная панорама
29 июня, 23:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

В понедельник их количество составляло 45 тыс. человек

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ТАСС, 29 июня. Число перемещенных лиц в южной части Сирии в результате последних вооруженных конфликтов достигло 160 тыс. человек. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в Иордании Мухаммеда Хавара.

По его данным, число покинувших свои дома мирных жителей может увеличиться за ночь с пятницы на субботу. В понедельник УВКБ приводило данные, согласно которым число перемещенных лиц на юге Сирии составляло 45 тыс. человек.

Как ранее передало агентство SANA, в пятницу во второй половине дня было объявлено о согласии вооруженных оппозиционеров в городе Босра-эш-Шам и окружающих его селениях сложить оружие. Ранее сирийские национальные флаги были подняты над населенными пунктами Хирак, Эль-Карак и Абтаа в окрестностях административного центра Дераа. Сдали оружие боевики в населенных пунктах Тейба, Сайда, Умм-эль-Маязин и Насиб поблизости от иорданской территории. Войска сейчас приближаются к контрольно-пропускному пункту Насиб на сирийско-иорданской границе, освобождение которого является одной из главных целей операции.

По данным агентства, сирийское военное командование и формирования вооруженной оппозиции достигнут в ближайшее время соглашения о локальном примирении, к которому присоединится большое число населенных пунктов в южной провинции Дераа.

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