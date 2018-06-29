Представительство ЛНР открылось в Мессине

ЛУГАНСК, 29 июня. /ТАСС/. Представительство провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начало работу в Мессине на юге Италии. Об этом в пятницу сообщило агентство Луганскинформцентр.

Возглавил представительство президент общественной организации "Комитет Мессина для Донбасса", профессор Мессинского университета Даниэль Макрис.

"Прежде всего мы очень признательны вам за то, что вы проявили желание поддержать ЛНР, помочь нам пробить ту информационную блокаду, которая сейчас скрывает от мира правду о происходящем в Донбассе", - поблагодарил итальянских коллег и.о. министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего, обратившись к собравшимся на открытие по видеосвязи. Для республики, подчеркнул он, очень важно понимать, что народ, общественники и политики Италии поддерживают ее.

По словам Дейнего, в ситуации, когда официальная власть не готова признать право ЛНР на самоопределение, механизмы прямых связей между людьми позволяют обратить на это внимание. "Механизмы народной дипломатии - это самый серьезный сегодня фактор, который может заставить официальные власти изменить мнение и признать факт существования независимых, но непризнанных государств, таких как ЛНР", - сказал он.

В представительство ЛНР уже переданы материалы, касающиеся войны, которую развязал Киев в Донбассе. "Нам еще предстоит выстраивать систему взаимодействия с представительском, но уже сегодня материалы о событиях 2014 - 2015 годов - самый горячий в нашей истории период, они эти материалы получили", - заявил Дейнего. По словам главы ведомства, итальянские коллеги успели частично ознакомиться с документами и были шокированы увиденным. В представительстве подчеркнули, что его открытие поможет Италии и другим странам Евросоюза узнать больше о ситуации в ЛНР.