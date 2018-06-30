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Американские конгрессмены начинают визит в Россию для обсуждения проблемных вопросов

Международная панорама
30 июня, 0:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Первым пунктом визита парламентариев станет Санкт-Петербург, где они встретятся с губернатором города Георгием Полтавченко

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Делегация американских парламентариев начинает в субботу визит в Россию, который продлится до 5 июля.

В состав заокеанской миссии входят сенатор от штата Алабама, председатель комитета Конгресса по ассигнованиям Ричард Шелби, сенатор от штата Луизиана Джон Кеннеди, от штата Северная Дакота - Джон Хувэн, от штата Южная Дакота - Джон Тун, от Канзаса - Джерри Моран, от Монтаны - Стив Дэйнес, а также член Палаты представителей от штата Техас Кей Грэйнджер. Первым пунктом вояжа парламентариев станет Санкт-Петербург, где 2 июля они встретятся с губернатором города Георгием Полтавченко.

Вечером того же дня конгрессмены прибудут в российскую столицу. В Москве запланирована обширная программа: встречи с коллегами из Совета Федерации, Госдумы и, возможно, в МИД РФ.

В режиме ожиданий

Ожиданиями от предстоящего диалога поделились ранее обе стороны. Кеннеди рассказал 26 июня журналистам, что делегация рассчитывает в ходе поездки встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Сенатор сообщил, что хотел бы обсудить предполагаемое российское вмешательство в президентские выборы в США и во Франции, парламентские в Германии и референдум по вопросу о Brexit. "Я хочу поговорить об Украине, о Крыме и Сирии", - рассуждал он.

Позже Кеннеди сказал, что хотел бы быть другом России. Его коллега Ричард Шелби заявил, что Россия "в определенных случаях может быть противником", однако это та страна, с которой американцам "следует говорить". "Посмотрим, получится ли достигнуть какого-либо взаимопонимания", - добавил Шелби, слова которого приводит газета The Hill.

Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заверил, что российские сенаторы готовы к диалогу по проблемным вопросам. "Однако мы готовы к их обсуждению, и главное, чего хотим избежать любой ценой, - конфронтации по незнанию, когда наши визави и даже оппоненты попросту не знают о нашей реальной позиции, не слышали ее из первых уст, а опирались на источники в СМИ или на анализ экспертов по России, уровень которых в США за последние годы катастрофически упал" - подчеркнул политик.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в Москве рассчитывают, что приезд делегации даст импульс восстановлению полноформатных межпарламентских обменов. "Исходим из того, что диалог по линии законодательных ветвей власти призван играть полезную роль в отношениях, способствовать улучшению их атмосферы и налаживанию взаимопонимания по самым разным вопросам", - сказала дипломат.

В преддверии Хельсинки

Подобную поездку после фактической заморозки США контактов по линии законодателей еще недавно трудно было представить, но лед тронулся, поскольку необходимость напрямую обсуждать проблемные вопросы двусторонних отношений давно назрела, к откровенному диалогу готовы как представители Москвы, так и Вашингтона.

Межпарламентские контакты приобрели особое значение в связи с предстоящим российско-американским саммитом, который, как было объявлено в четверг, пройдет 16 июля в Хельсинки. "В ходе переговоров [президентов] имеется в виду обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня", - сообщили в Кремле.

Для согласования модальностей встречи на высшем уровне Москву 27 июня посещал помощник главы Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон. В рамках однодневного визита Болтон был принят президентом России Владимиром Путиным, встретился с первым заместителем секретаря Совета безопасности РФ Юрием Аверьяновым и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Стороны тогда обсудили вопросы стратегической стабильности в мире, контроля над ядерными вооружениями, ситуацию в Сирии, украинский кризис, КНДР и выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Для подготовки саммита главы внешнеполитических ведомств двух стран Сергей Лавров и Майкл Помпео могут провести встречу в течение ближайших двух недель.

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Темы
Встреча Путина и Трампа в Хельсинки Выход США из ядерной сделки с Ираном
Персоны
Болтон, Джон Помпео, Майкл (Майк) Лавров, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович Захарова, Мария Владимировна Косачев, Константин Иосифович
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