Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп заявил, что обсудит с Путиным Сирию, Украину и вмешательство в выборы

Международная панорама
30 июня, 0:23 UTC+3

Не встрече в Хельсинки президенты России и США также затронут вопрос статуса Крыма

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA-EFE/Al Drago/POOL

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен обсудить во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию в Сирии и на Украине, а также тему приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы.

Смотрите также
Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин

Что известно о предстоящей встрече Путина и Трампа

"Украину, Сирию, выборы <...> мы не хотим, чтобы кто-либо вмешивался в наши выборы", - сказал он, беседуя с репортерами на борту самолета по пути в штат Нью-Джерси. "Мы, может быть, поговорим [с Путиным] о том, что уступил [предыдущий президент США Барак] Обама", - продолжил глава администрации США, приведя в качестве примера Крым. "Президент Обама позволил этому случиться", - выразил убеждение Трамп. Его высказывания приводит пул журналистов, аккредитованных при Белом доме.

На вопрос, признают ли США Крым российским, президент ответил: "Мы посмотрим".

Трамп уже не первый раз затрагивает тему Крыма, увязывая это с политикой, которую проводил Обама. Так, 15 июня он указал, что "Обама потерял Крым, потому что президент Путин не уважал президента Обаму, не уважал нашу страну и не уважал Украину". На взгляд Трампа, это объяснялось отказом Обамы применить военную силу против Сирии в 2013 году вопреки собственным предупреждениям в адрес Дамаска. "Никто даже не знает, что именно отдал [другим] президент Обама, когда не стал пересекать красную линию", - заметил Трамп.

Как заявила 15 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, "в РФ на всех уровнях было заявлено, причем неоднократно и регулярно, что обсуждение статуса Крыма - тема закрытая". "Если есть вопросы относительно статуса Крыма, нужно заглянуть в конституцию РФ", - добавила она.

Встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля в Хельсинки, сообщила в четверг пресс-служба Кремля. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, лидеры двух стран обсудят ряд очень непростых вопросов, в том числе будет комплексно обсуждаться тема Сирии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крым Кризис на Украине Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
Персоны
Обама, Барак Трамп, Дональд Песков, Дмитрий Сергеевич Захарова, Мария Владимировна Путин, Владимир Владимирович
Страны
США Сирия Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
2
Сноуден разочарован позицией Меркель по вопросу предоставления ему убежища в ФРГ
3
МИД Литвы надеется, что РФ изменит позицию по приостановке проекта "Миссия Сибирь"
4
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
5
Почему банк может заблокировать вашу карту
6
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
7
"Натали-Турс" отменяет несколько чартеров из-за низких финансовых показателей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости