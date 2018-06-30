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Парламент Никарагуа разрешил военным из РФ, США и других стран тренироваться в республике

Международная панорама
30 июня, 1:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Военные России и Никарагуа также могут обменяться опытом "в операциях против незаконных действий в Карибском море и Тихом океане"

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ТАСС, 30 июня. Национальная ассамблея (парламент) Никарагуа разрешила военным из России, США, Венесуэлы, Кубы и некоторых других стран проводить тренировки на территории центральноамериканской республики. Об этом сообщил в пятницу Canal 4.

Одобренный депутатами указ президента Даниэля Ортеги позволяет военнослужащим, самолетам и кораблям из России, США, Кубы, Мексики, Венесуэлы, Гватемалы, Сальвадора, Гондураса, Доминиканской Республики и Тайваня "находиться на территории Никарагуа в гуманитарных целях, с целью проведения тренировки, обучения и обмена опытом" во втором полугодии 2018 года.

Согласно документу, который был отправлен в парламент, российские военные, в частности, смогут прибыть в страну для совместных с ВВС Никарагуа учениях по "предоставлению помощи в условиях стихийных бедствий" и "борьбе с наркоторговлей и транснациональной организованной преступности". В указе также говорится, что военные двух стран обменяются опытом "в операциях против незаконных действий в Карибском море и Тихом океане".

На внеочередном заседании парламента присутствовали 89 из 92 депутатов.

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