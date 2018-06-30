Трамп вновь потребовал от Германии и других членов НАТО увеличить расходы на оборону

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в очередной раз потребовал от Германии и других союзников по НАТО увеличить расходы на оборону.

"Германия должна тратить больше денег. Испания, Франция. Несправедливо то, как они относятся к США", - отметил он в пятницу, беседуя с журналистами на борту самолета по пути в штат Нью-Джерси. Его высказывания приводит пресс-пул Белого дома.

Трамп уже неоднократно высказывал мнение, что Европа извлекает больше выгоды, чем Соединенные Штаты, из существования Организации Североатлантического договора. Так, когда в Вашингтон в конце апреля прилетела канцлер ФРГ Ангела Меркель, он на совместной с ней пресс-конференции заявил, комментируя трансатлантические связи, в первую очередь в сферах обороны, торговли и экономики, что "нужны отношения, строящиеся на взаимности, чего нет". "НАТО помогает Европе больше, чем она помогает нам [США], - заметил тогда глава Белого дома. - Так почему же мы [США] оплачиваем большинство расходов [НАТО]?"

На саммите НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года лидеры всех стран альянса приняли обязательство в обязательном порядке в течение 10 лет увеличить свои военные расходы выше отметки в 2% от ВВП. В настоящее время лишь восемь членов НАТО тратят на оборону больше 2%. Военный бюджет США составляет примерно 3,58% от ВВП, Германии - 1,2%.

Трамп обещал поднять этот вопрос на предстоящем 11-12 июля в Брюсселе саммите НАТО.