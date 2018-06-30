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Трамп поднял зарплату нескольким ключевым сотрудникам своего аппарата

Международная панорама
30 июня, 2:04 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 30, июня. /ТАСС

В частности, речь идет о пресс-секретаре Белого дома Саре Сандерс

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ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп повысил заработную плату нескольким ключевым сотрудникам своего аппарата. Об этом свидетельствуют официальные данные, которые содержатся в ежегодном отчете Белого дома, переданном в пятницу на рассмотрение Конгресса США.

Как следует из этого документа, обнародованного Белым домом, самый высокий уровень оплаты труда советников американского лидера составляет сейчас $179,7 тыс. в год. В общей сложности такую зарплату получают в настоящее время 23 сотрудника аппарата Белого дома. В их число входит и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Однако в целом он потерял в доходах, вернувшись из частного сектора на госслужбу.

Всего же в исполнительном аппарате главы администрации США, в соответствии с отчетом, насчитывается сейчас 374 человека. Это на три меньше, чем годом ранее, и почти на 100 меньше, чем у предшественника Трампа - Барака Обамы - в конце его президентства (2016 год). Тем не менее верхняя планка зарплат по сравнению с 2017 годом не изменилась.

В число тех, кому повысили жалование, вошли, в частности, глава Национального совета по торговле при президенте Питер Наварро, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс и ее первый заместитель Радж Шах, официальный представитель первой леди США Стефани Гришэм. Наварро и Сандерс теперь получают, как и Болтон, по $179,7 тыс. в год (против прежних $165 тыс.), Шах - $165 тыс. (против $155 тыс.), Гришэм - $155 тыс. (против $115 тыс.).

Среди тех, кому в официальном окружении президента США выдают самую высокую зарплату, оказались также начальник аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли, старший советник Трампа Келлиэнн Конуэй, юрисконсульт Дональд Макган, руководитель Национального экономического совета Лоуренс Кадлоу и некоторые другие.

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Персоны
Келли, Джон Обама, Барак Болтон, Джон Сандерс, Сара Трамп, Дональд
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