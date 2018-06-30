ООН: за девять месяцев в мире более 2 тыс. человек погибли в результате взрыва мин

ООН, 30 июня. /ТАСС/. Более 2 тыс. человек погибли в различных странах мира из-за взрыва мин в период с июля 2017 года по апрель 2018 года. Об этом говорится в докладе помощника генсека ООН по вопросам правопорядка и органов законности Александра Зуева, который он зачитал в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН.

Зуев призвал государства-члены ООН "оказать долгосрочное и без каких-либо предварительных условий финансирование" миссий по разминированию в различных регионах.

"Международная кампания за запрещение наземных мин в своем издании Landmine Monitor 2017 указала число зарегистрированных пострадавших - 8605 человек - в результате взрыва мин, взрывоопасных пережитков войны и самодельных взрывных устройств, приводимых в действие [их] жертвами, что более чем в два раза превышает соответствующий показатель 2014 года, - сообщил он. - По меньшей мере 2089 человек из числа пострадавших погибли".

Дипломат также сообщил, что в отчетный период в Сирийской Арабской Республике (САР) "в среднем поступали сообщения о 162 инцидентах в день, связанных с применением взрывчатых веществ в стране". "Почти половина всех ранений, полученных во время конфликта в САР, являлась результатом таких инцидентов", - отметил он.

В докладе ООН также отмечается, что непрекращающийся конфликт на востоке Украины привел к широкому распространению минной опасности и взрывоопасных предметов в этом регионе страны, что создает серьезную угрозу для населения. "Управление Верховного комиссара ООН по правам человека отметило, что в период с 16 августа 2017 года по 15 февраля 2018 года число гражданских лиц, погибших в результате применения оставшихся взрывных устройств, в два с лишним раза превысило число лиц, погибших в результате активных боевых действий", - констатировал Зуев.

Российский вклад в борьбе с угрозами от противопехотных мин

В ходе заседания постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обратил внимание, что "если в дарфурской и иракской ситуациях генеральный секретарь отчитывается о конкретной работе, то по Сирии ограничивается упоминанием стоящей задачи и тут же ссылается на затрудненный доступ". "Российские противоминные усилия наглядно демонстрируют: проблемы доступа тут ни при чем. На наш взгляд, подключение Службы ООН по разминированию к соответствующим усилиям в Сирии неоправданно затягивается, - подчеркнул он. - И дело не только в нерешенном вопросе с офисом в Дамаске и его главой, но и в давно знакомой нам политизации гуманитарных сюжетов со стороны потенциальных доноров, не желающих вкладываться в нормализацию жизни в Сирии".

Постпред РФ обратил внимание "на некоторое выпячивание среди "значимых тенденций" гуманитарных рисков, сопряженных с минной угрозой в Сирии и на востоке Украины" в докладе генсека. "Вызывает также сожаление, что в докладе не нашли отражение российские противоминные усилия", - указал он.

"Являясь одним из наиболее активных участников Конвенции о "негуманном" оружии, Россия вносит весомый вклад в международные усилия по уменьшению угроз от противопехотных мин, взрывоопасных пережитков войны и СВУ в рамках реализации резолюции 2365, о чем мы представляем ежегодные национальные доклады", - добавил Небензя.

Он напомнил, что в 2016 и 2017 годах отрядом разминирования Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ проведены четыре операции по разминированию на территории Сирии: две в архитектурно-историческом комплексе и городской части Пальмиры, а также в Алеппо и Дейр-эз-Зоре. "Всего очищено 6,5 тыс. гектаров территории, 1,5 тыс. км дорог, более 17 тыс. зданий. Обнаружено и обезврежено 105 тыс. взрывоопасных пережитков войны, из них свыше 30 тыс. самодельных взрывных устройств", - информировал глава российского постпредства.