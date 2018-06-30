WP: Пентагон оценивает стоимость вывода войск с территории ФРГ

ТАСС, 30 июня. Пентагон оценивает масштабы затрат, которые США могут понести в случае вывода своих войск с территории Германии. Об этом со ссылкой на источники в пятницу сообщила газета The Washington Post.

По ее данным, оборонное ведомство пока не рассматривает конкретные варианты вывода своего контингента в ФРГ. Источники считают, что Пентагон, приведя данные о стоимости операции, попробует убедить президента США Дональда Трампа в нецелесообразности этой идеи.

Ранее глава вашингтонской администрации неоднократно обвинял союзников по НАТО в слабой вовлеченности в дела альянса. Как указывает издание, президент рассмотрел возможность вывода американских войск с территории Германии.

ФРГ вступила в НАТО в 1955 году. На территории страны были размещены боевые подразделения 7-й армии США, численность которых в разгар холодной войны превышала 200 тыс. военнослужащих. После объединения Германии в 1990 году число американских военнослужащих на территории Западной Германии сократилось до нескольких десятков тысяч. Однако ядерное оружие и авиабазы НАТО на территории западных федеральных земель остаются до сих пор.