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WP: Пентагон оценивает стоимость вывода войск с территории ФРГ

Международная панорама
30 июня, 2:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

По мнению источников газеты, оборонное ведомство, приведя данные о стоимости операции, попробует убедить главу Белого дома Дональда Трампа в нецелесообразности этой идеи

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© AP Photo/Charles Dharapak

ТАСС, 30 июня. Пентагон оценивает масштабы затрат, которые США могут понести в случае вывода своих войск с территории Германии. Об этом со ссылкой на источники в пятницу сообщила газета The Washington Post.

По ее данным, оборонное ведомство пока не рассматривает конкретные варианты вывода своего контингента в ФРГ. Источники считают, что Пентагон, приведя данные о стоимости операции, попробует убедить президента США Дональда Трампа в нецелесообразности этой идеи.

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Ранее глава вашингтонской администрации неоднократно обвинял союзников по НАТО в слабой вовлеченности в дела альянса. Как указывает издание, президент рассмотрел возможность вывода американских войск с территории Германии.

ФРГ вступила в НАТО в 1955 году. На территории страны были размещены боевые подразделения 7-й армии США, численность которых в разгар холодной войны превышала 200 тыс. военнослужащих. После объединения Германии в 1990 году число американских военнослужащих на территории Западной Германии сократилось до нескольких десятков тысяч. Однако ядерное оружие и авиабазы НАТО на территории западных федеральных земель остаются до сих пор.

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