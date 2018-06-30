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NBC: разведка США считает, что КНДР нарастила производство ядерного топлива

Международная панорама
30 июня, 3:01 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 30, июня. /ТАСС

Аналитики ЦРУ и других профильных ведомств считают, что Ким Чен Ын может попытаться ввести США в заблуждение о наличии объектов производства обогащенного урана

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© EPA-EFE/ALEXANDER BECHER

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Разведывательные службы США считают, что КНДР за последние месяцы увеличила производство ядерного топлива на нескольких своих секретных объектах. Об этом сообщила в пятницу телекомпания NBC.

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По данным ее источников во властных структурах США, американская разведка обладает сведениями о том, что Пхеньян в последние месяцы наращивал производство обогащенного урана для создания ядерного оружия. Аналитики ЦРУ и других профильных ведомств полагают, что лидер страны Ким Чен Ын может попытаться ввести США в заблуждение о наличии таких объектов в то время, как он ожидает больших уступок со стороны Вашингтона в отношении ядерной программы КНДР, отмечает NBC.

"Есть множество вещей, которые Северная Корея, как мы знаем, пытается скрыть от нас на протяжении уже долгого времени", - приводит телеканал слова неназванного представителя разведслужб США. В то время, как Пхеньян прекратил ядерные и ракетные испытания, "нет свидетельств того, что они [северокорейцы] сокращают [ядерные] запасы или же остановили производство", отмечает источник. "Есть абсолютно недвусмысленные свидетельства того, что они пытаются обмануть США", - утверждал он.

Ранее сайт 38 North опубликовал отчет базирующейся в США исследовательской группы при Университете имени Джонса Гопкинса, в котором говорится, что КНДР продолжает вести активные работы по развитию инфраструктуры ядерного центра Йонбён в районе Пхеньяна. В частности, согласно этим данным, было построено несколько непромышленных зданий неизвестного назначения. Кроме того, рядом с экспериментальным легководным реактором на территории этого комплекса было завершено строительство крупного инженерного центра.

В центре Йонбён расположены завод по обогащению урана и реактор мощностью 5 МВт, построенный специалистами КНДР в 1986 году. По оценке экспертов, за один год здесь можно получить достаточно материалов для изготовления нескольких ядерных зарядов.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели 12 июня свою первую встречу в Сингапуре. По ее итогам был подписан документ, в котором Пхеньян высказался за проведение полной денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

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Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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