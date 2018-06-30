Президент Армении встретился с госсекретарем США в Вашингтоне

ЕРЕВАН, 30 июня. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты в пятницу в Вашингтоне встретился с госсекретарем США Майклом Помпео. Об этом сообщила в субботу пресс-служба администрации президента.

"В ходе встречи [...] президент Саркисян заявил, что Армения придает важное значение последовательному развитию армяно-американского партнерства и представил госсекретарю готовность "новой Армении" продолжать укреплять отношения с Соединенными Штатами", - сообщает пресс-служба главы армянского государства.

До прибытия в США Саркисян побывал с рабочим визитом в Великобритании и Франции, где провел встречи с представителями администраций двух стран и главами крупных предприятий.