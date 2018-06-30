Президент Афганистана заявил о прекращении перемирия с талибами

ТАСС, 30 июня. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил о прекращении перемирия с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). Вместе с тем глава государства подчеркнул, что временное прекращение боевых действий подтвердило готовность страны к урегулированию конфликта. Об этом в субботу сообщается в Twitter телеканала TOLOnews со ссылкой на выступление президента.

Вместе с тем Гани отметил, что члены "Талибана" хотят мира, а режим прекращения огня подтвердил, что талибы устали от войны. Кроме того, президент Афганистана сказал, что во время перемирия "нация показала свою готовность к урегулированию конфликта". По словам Гани, усилия по достижению перемирия продолжаются.

7 июня президент Афганистана объявил о введении одностороннего перемирия с движением "Талибан". Как сообщило агентство Reuters, в свою очередь, талибы объявили о трехдневном перемирии, которое началось в пятницу, 15 июня. Двумя днями позже правительство Афганистана продлило режим прекращения огня. Однако талибы объявили, что больше не намерены его придерживаться и с вечера воскресенья - 17 июня - возобновляют боевые операции.