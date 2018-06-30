СМИ: посол США в Эстонии уходит в отставку из-за несогласия с политикой Трампа

ТАСС, 30 июня. Посол США в Эстонии Джеймс Мелвилл заявил о желании уйти в отставку из-за несогласия с заявлениями Дональда Трампа о союзниках Соединенных Штатов в Европе. Об этом сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на пост в Facebook, который американский дипломат распространил среди своих друзей в пятницу вечером.

"Для президента говорить, что ЕС был "создан для того, чтобы получать выгоду от США и атаковать нашу копилку, а НАТО так же плох, как и NAFTA", не только фактически неверно, но и подтверждает, что для меня настало время уходить", - говорится в посте дипломата в соцсети.

Как отмечает издание, Мелвилл проработал дипломатом около 33 лет, а послом США в Эстонии стал в 2015 году. Таким образом, он должен был в скором времени уйти в отставку, а высказывания президента США подтолкнули дипломата скорее покинуть свой пост. Последним рабочим днем посла станет 29 июля.