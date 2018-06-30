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Меркель считает, что ЕС будет тесно сотрудничать с Британией в сфере обороны после Brexit

Международная панорама
30 июня, 11:29 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 30, июня. /ТАСС

Канцлер ФРГ отметила, что Берлин и Лондон связывают членство в НАТО, а также общие позиции по вопросу сохранения атомного соглашения с Ираном и санкций против РФ

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БЕРЛИН, 30 июня. /ТАСС/. Выход Великобритании из Европейского союза будет означать большие изменения, однако ЕС продолжит поддерживать партнерские отношения с Соединенным Королевством, в том числе во внешней политике и в сфере обороны. Такое мнение высказала канцлер ФРГ Ангела Меркель в подкасте, размещенном в субботу на сайте федерального правительства.

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"Я сделаю все для того, чтобы наше сотрудничество во внешней политике и в сфере политики безопасности и обороны оставалось очень, очень тесным, и чтобы мы выступали в мире как партнеры", - сказала она. "Мы нуждаемся друг в друге в том, что касается охраны внешних границ, а также миссий в Африке", - заметила канцлер, напомнив, что ФРГ и Великобританию связывают членство в НАТО, общие позиции по вопросу сохранения атомного соглашения с Ираном и санкций в отношении России.

В то же время Меркель подчеркнула, что во многом то, как будет выглядеть взаимодействие с Лондоном во внешней политике и в сфере обороны, будет зависеть также от представлений Великобритании. Глава правительства ФРГ отметила, что остальные 27 стран сообщества намерены использовать Brexit и как шанс "сделать Европейский союз еще сильнее и дееспособнее".

ЕС и Великобритания должны к октябрю завершить согласование текста соглашения о Brexit, чтобы успеть подписать и ратифицировать его к официальной дате выхода страны из объединения - 29 марта 2019 года.

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