Центр спутниковой разведки НАТО создадут в Чехии

ПРАГА, 30 июня. /ТАСС/. Центр спутникового наблюдения чешской армейской разведки и НАТО под кодовым названием SATCEN разместится в Чехии. Его создание официально начнется с 1 июля, сообщила в субботу журналистам пресс-секретарь военной разведки республики Алжбета Ритгофова.

"В Чехии с воскресенья начнет создаваться центр оперативного анализа спутниковой информации SATCEN, - сказала она. - Он будет обрабатывать снимки, которые, кроме прочего, должны использоваться для нужд спасателей во время стихийных бедствий".

Центр будет заниматься получением и обработкой спутниковых фотографий и данных с радаров для ВС Чехии и НАТО. Речь, в частности, идет о данных, которые будут использоваться в ходе международных миссий под эгидой Североатлантического альянса.

На максимальный рабочий уровень, согласно требованиям НАТО, центр будет выведен к началу 2020 года. До этого времени он будет действовать в тестовом режиме и осуществлять прием специалистов, которых, по словам Алжбеты Ритгофовой, должно быть около 50-ти.

Финансирование создания центра осуществляет министерство обороны Чехии. Предполагается, что на эти цели будут направлены сотни миллионов крон (десятки миллионов долларов).