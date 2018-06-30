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Командование ДНР заявило о полной готовности к соблюдению перемирия с 1 июля

Международная панорама
30 июня, 12:36 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 30, июня. /ТАСС

Ранее контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины объявила о режиме прекращения огня с 1 июля в связи с началом уборки урожая

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© Михаил Соколов/ТАСС

ДОНЕЦК, 30 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) полностью готовы соблюдать режим прекращения огня, объявленный с 1 июля участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в связи с началом уборки урожая. Об этом в субботу сообщил начальник пресс-службы вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов.

"Была достигнута договоренность о начале "хлебного" перемирия с 1 июля 2018 года. Со своей стороны заверяем о полной готовности к соблюдению данного решения", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Ранее, 27 июня, о готовности соблюдать перемирие заявили в народной милиции провозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).

Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины на состоявшемся 27 июня заседании в Минске объявила очередное перемирие. На этот раз стороны обещают прекратить огонь с 1 июля в связи с началом уборки урожая.

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