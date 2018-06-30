DPA: Меркель хочет разместить не зарегистрированных в ФРГ мигрантов в спеццентрах

БЕРЛИН, 30 июня. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель намерена разместить мигрантов, которые были зарегистрированы в других странах ЕС, но перебрались в ФРГ, в специальных "сборочных центрах". Об этом сообщило в субботу агентство DPA со ссылкой на письмо главы правительства, направленное руководителям партий, входящих в коалицию (блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии), и их фракций в парламенте. В нем Меркель представила результаты переговоров на саммите ЕС, посвященных вопросам ограничения миграции.

Как отмечается в документе, как минимум 14 стран ЕС заверили канцлера в готовности участвовать в усилиях по скорейшему возвращению беженцев в страны, где они были зарегистрированы. Среди этих государств - Венгрия, Польша и Чехия, руководство которых крайне скептически относится к приему беженцев и миграционному курсу Меркель, а также Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Швеция и Эстония.

В сборочных центрах могут оказаться те мигранты, которые не подпадают под договоренности, достигнутые на саммите ЕС между Германией, Грецией и Испанией и которые впредь попытаются миновать официальные пункты погранконтроля и попасть в страну через так называемую "зеленую границу". В таких особых учреждениях мигрантам будет запрещено покидать определенную территорию проживания, пишет DPA.

Кроме того, Меркель намерена усилить выборочные проверки в пограничных районах с целью выявления беженцев, зарегистрированных в других странах ЕС. Накануне вечером она провела отдельные телефонные разговоры с лидерами коалиционных партий.