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DPA: Меркель хочет разместить не зарегистрированных в ФРГ мигрантов в спеццентрах

Международная панорама
30 июня, 13:21 дата обновления: 30 июня, 14:02 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 30, июня. /ТАСС

Как минимум 14 стран ЕС готовы поддержать миграционную политику канцлера Германии

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель

© EPA-EFE/NICOLAS LAMBERT

БЕРЛИН, 30 июня. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель намерена разместить мигрантов, которые были зарегистрированы в других странах ЕС, но перебрались в ФРГ, в специальных "сборочных центрах". Об этом сообщило в субботу агентство DPA со ссылкой на письмо главы правительства, направленное руководителям партий, входящих в коалицию (блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии), и их фракций в парламенте. В нем Меркель представила результаты переговоров на саммите ЕС, посвященных вопросам ограничения миграции.

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Как отмечается в документе, как минимум 14 стран ЕС заверили канцлера в готовности участвовать в усилиях по скорейшему возвращению беженцев в страны, где они были зарегистрированы. Среди этих государств - Венгрия, Польша и Чехия, руководство которых крайне скептически относится к приему беженцев и миграционному курсу Меркель, а также Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Швеция и Эстония.

В сборочных центрах могут оказаться те мигранты, которые не подпадают под договоренности, достигнутые на саммите ЕС между Германией, Грецией и Испанией и которые впредь попытаются миновать официальные пункты погранконтроля и попасть в страну через так называемую "зеленую границу". В таких особых учреждениях мигрантам будет запрещено покидать определенную территорию проживания, пишет DPA.

Кроме того, Меркель намерена усилить выборочные проверки в пограничных районах с целью выявления беженцев, зарегистрированных в других странах ЕС. Накануне вечером она провела отдельные телефонные разговоры с лидерами коалиционных партий.

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Проблема нелегальной миграции в Европе
Страны
Литва Чехия Дания Швеция Польша Латвия Греция Венгрия Франция Эстония Испания Бельгия Болгария Германия Финляндия Македония Португалия Люксембург Нидерланды
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