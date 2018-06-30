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СМИ: девять селений на юге Сирии присоединились к соглашению о примирении

Международная панорама
30 июня, 13:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

В двух поселках террористы пытались помешать военнослужащим, но были уничтожены

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ТАСС, 30 июня. Сирийские войска вошли в субботу в девять населенных пунктов в провинции Дераа, которые присоединились к соглашению о примирении в южных районах страны. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, находящиеся там боевики из формирований вооруженной оппозиции объявили о согласии сдаться властям и пройти проверку в правоохранительных органах.

В двух поселках Эль-Джиза и Эс-Сахва террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) попытались помешать военнослужащим, однако были уничтожены в ходе боестолкновения.

Сообщения об обстреле поступили также из провинциального центра Дераа (110 км от Дамаска), где террористы открыли огонь по мирным кварталам, находящимся под защитой сирийской армии. В результате получили ранения трое жителей. Артиллерия в ответ нанесла удар по позициям боевиков в районе Джумрук-эль-Кадима и пригороде Эн-Нуэйма.

Агентство SANA передало, что сирийские национальные флаги были подняты в субботу над городом Даиль в окрестностях Дераа. Местные жители, собравшиеся на центральной площади, приветствовали сирийские войска и заявили о поддержке военной операции против террористов на юге страны. Ранее о переходе на сторону правительства заявили жители городов Босра-эш-Шам, Абтаа, Эль-Карак и Хирак.

18 июня сирийские войска начали операцию против террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" и сражающихся на ее стороне непримиримых формирований для восстановления контроля над южной провинцией Дераа и выхода к границе с Иорданией. Сирийское правительство заявило, что террористы и их пособники препятствуют заключению соглашения о примирении в южных районах страны.

Войска приближаются сейчас к контрольно-пропускному пункту Насиб на сирийско-иорданской границе, освобождение которого позволит возобновить транспортное сообщение по шоссе Дамаск-Амман.

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