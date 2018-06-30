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Правительство ФРГ не комментирует сообщения о планах вывода американских войск

Международная панорама
30 июня, 14:27 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 30, июня. /ТАСС

Ранее сообщалось, что Пентагон рассматривает возможность передислокации своих военных

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© EPA/Sgt. Christina Dion

БЕРЛИН, 30 июня. /ТАСС/. Правительство ФРГ не комментирует сообщения СМИ о планах вывода американских войск из Германии. Об этом сообщили ТАСС в субботу в МИД ФРГ, отметив, что Пентагон уже опроверг такую информацию.

"Я хотела бы указать на то, что Пентагон опроверг эти сообщения. Так что мы не комментируем их", - сказала представитель внешнеполитического ведомства.

Совет национальной безопасности США не запрашивал у минобороны США проведение анализа о возможных расходах передислокации войск США в Германии, приводит агентство dpa слова представителя Пентагона. По его словам, Пентагон постоянно перепроверяет целесообразность размещения войск в Европе и оценивает расходы.

"Германия принимает у себя большую часть американских военных в Европе - мы тесно связаны друг с другом в том, что касается общих ценностей и крепких отношений между нашими странами", - цитирует его dpa. Как отметил представитель Пентагона, США по-прежнему полностью привержены своим обязательствам в рамках НАТО.

В пятницу газета The Washington Post, ссылаясь на неназванных "официальных лиц США", сообщила, что Пентагон проводит анализ возможных расходов, которые понесут США в случае вывода из Германии всех дислоцированных там американских войск или переброски части их в Польшу.

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