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СМИ: иракские пограничники построили стену на границе с Сирией для защиты от террористов

Международная панорама
30 июня, 15:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Уточняется, что ограждение было установлено в провинции Анбар на стыке границ с Сирией и Иорданией

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ТАСС, 30 июня. Иракские пограничники завершили строительство стены из колючей проволоки на западной границе с Сирией для защиты от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом, как сообщил в субботу телеканал Al Sumaria, заявил командующий пограничными войсками Ирака генерал-лейтенант Хамад Абдалла Ибрагим.

По словам иракского офицера, ограждение, оснащенное камерами наблюдения с тепловизорами, установлено в провинции Анбар (на западе Ирака) на стыке границ с Сирией и Иорданией. По периметру построены сторожевые башни, развернуты мобильные патрули.

"Необходимо ускорить завершение работ, что создать щит безопасности на всей границе с Сирией для защиты от любой угрозы со стороны ИГ", - сказал Ибрагим, отметив, что на эти цели потребуется 4 млрд иракских динаров (порядка $3,4 млн).

По информации новостного портала Shafaq news, материально-техническую и логистическую поддержку при строительстве оказывали американские военные, базирующиеся в Анбаре.

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