Главы Чехии и Словакии на встрече с Макроном приветствовали заявление ЕС по мигрантам

ПАРИЖ, 30 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон принял в субботу в Елисейском дворце премьер-министров Чехии и Словакии по случаю 100-летней годовщины формирования Вооруженных сил Чехословакии. На встрече в Париже руководители трех государств обсудили итоги саммита Евросоюза, поддержав принятое на нем совместное заявление ЕС по миграционному кризису, передало агентство AFP.

Выступая на пресс-конференции по итогам беседы, Эмманюэль Макрон подчеркнул, что отвергает "логику блоков внутри Евросоюза". "В эти непростые времена мы должны наоборот обрести единое лицо, действовать эффективно, уважая наши ценности и общую историю", - сказал французский президент.

По мнению Макрона, шаг в эту сторону удалось сделать на евросаммите, завершившемся в пятницу в Брюсселе. "Именно это единое лицо мы показали вчера [в пятницу], сохранив его всю ночь на евросаммите, найдя общеевропейские решения, в особенности, по миграционному вопросу", - добавил он.

В свою очередь, премьер Чехии Андрей Бабиш подчеркнул, что достигнутое на уровне всего ЕС согласие по мигрантам станет "хорошим сигналом" для всей Европы. "Наше соглашение - это очень хороший сигнал для европейцев, которые утрачивали веру в Европейский союз", - уверен глава чешского правительство.

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, со своей стороны, отметил положительный вклад в общеевропейскую дискуссию Эмманюэля Макрона, которому удалось, по его словам, "добавить динамику в европейские дебаты". "Вы делаете все, чтобы продвинуться вперед по нашим общеевропейским вопросам", - подчеркнул Пеллегрини.

О заявлении ЕС по миграции

Саммит ЕС 29 июня принял итоговое заявление по миграции. Еврокомиссии было дано поручение проработать вопрос организации фильтрационных центров в сопредельных с ЕС государствах, откуда Евросоюз будет отбирать беженцев, имеющих право на убежище и организованно перевозить в Европу. Внутри ЕС было предложено организовать центры временного содержания, где будут отсеиваться экономические мигранты для последующей высылки. Те, кому действительно требуется защита (в первую очередь выходцы из государств, где ведутся активные боевые действия), должны распределяться между странами Евросоюза на добровольной основе без каких-либо обязательных квот на прием определенного числа беженцев.

Среди приоритетов миграционной политики ЕС в итоговом документе также обозначены необходимость увеличения финансирования операций по пресечению нелегального проникновения мигрантов в страны ЕС, а также спонсирования аналогичной деятельности на территории Турции и стран Африки.