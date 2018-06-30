Главные празднования Дня Вооруженных сил Великобритании 2019 года пройдут в Солсбери

ЛОНДОН, 30 июня. /ТАСС/. Город Солсбери, ставший местом инцидента с предполагаемым отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, станет основным местом празднования Дня Вооруженных сил Великобритании в 2019 году. Об этом говорится в распространенном премьерской канцелярией тексте предстоящего заявления премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй, приуроченного к этому празднику, отмечаемому в субботу.

"Я не могу и подумать о том, что может быть более подходящее место, чем Солсбери, чтобы продемонстрировать выражение нашей признательности (Вооруженным силам) в следующем году. Реакция военных на нападение с применением нервно-паралитического вещества заслуживало самой высокой оценки. Непосредственно в дни после этого нападения команды военных экспертов помогли безопасным образом эвакуировать зараженные транспортные средства, а научно-техническая лаборатория министерства обороны в Портон-Дауне затем профессионально произвела проверку нервно-паралитического вещества, и сегодня порядка 200 военных специалистов из сухопутных и военно-воздушных сил продолжают оказывать поддержку в восстановительных работах", - говорится в заявлении.

В речь премьера также указано, что проведение празднований в этом городе воздаст должное "жизнестойкости и великому духу Солсбери" и будет призвано показать, что это место открыто для деловой жизни. "Это великий город с богатой военной историей и удивительное место для посещения", - отмечается в заявлении главы британского правительства.

На Даунинг-стрит сообщили, что министерство обороны Великобритании выделит грант в размере £25 тыс. (около $33 тыс.) на проведение празднований Дня Вооруженных сил Великобритании в Солсбери, куда, как ожидается, через год для участия в этих мероприятиях прибудут сотни тысяч гостей. И это - вдобавок к £2,5 млн (около $3,3 млн), выделенных ранее Солсбери британским правительством с целью поддержки бизнеса, туризма и для проведения восстановительных работ.

В нынешнюю субботу на территории Соединенного Королевства проводятся более 300 мероприятий, связанных с Днем Вооруженных сил. Основным же местом празднований выбран приморский курорт Лландидно в северной части Уэльса, где проходят многочисленные военные парады и представления, включая авиашоу знаменитой пилотажной группы Red Arrows.

День Вооруженных сил Великобритании отмечается ежегодно в последнюю субботу июня.

Инцидент в Солсбери

Отношения между Лондоном и Москвой существенно осложнились после произошедшего 4 марта инцидента в Солсбери, когда 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись, по версии британской стороны, воздействию нервно- паралитического вещества. Позднее оба они пошли на поправку и были выписаны из больницы городского округа Солсбери.

Лондон выступил с утверждением о том, что указанное вещество разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.