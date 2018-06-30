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МИД Ирана: ЕС пока не представил предложений по ядерной сделке

Международная панорама
30 июня, 18:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Официальный представитель ведомства Бахрам Гасеми отметил, что европейские страны находятся на заключительной стадии переговоров по этому вопросу

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ТАСС, 30 июня. Евросоюз пока не представил пакет предложений, чтобы убедить Иран остаться в ядерной сделке после выхода из нее США. Об этом говорится в заявлении официального представителя иранского МИД Бахрама Гасеми, опубликованном в субботу на сайте внешнеполитического ведомства.

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"Определенно, мы объявим об этом и начнем изучать материалы пакета предложений, как только их получим", - указал представитель МИД. По его словам, на данный момент европейские государства находятся на заключительной стадии переговоров по этому вопросу.

Гасеми добавил, что Исламская Республика рассмотрит предложения на соответствие своим национальным интересам и примет решение остаться ли в ядерной сделке.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий - сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на снятие соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.

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