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В ЛНР сообщили, что ВСУ обстреляли поселок Донецкий в преддверии перемирия

Международная панорама
30 июня, 20:10 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 30, июня. /ТАСС

По предварительным данным, в результате атаки загорелись летняя кухня и гараж

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Последствия обстрела в Луганской области

Последствия обстрела в Луганской области

© Валентин Спринчак/ТАСС

ЛУГАНСК, 30 июня. /ТАСС/. Украинские силовики за несколько часов до наступления в Донбассе очередного режима тишины обстреляли поселок городского типа Донецкий. Об этом заявил официальный представитель народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

"ВСУ цинично в преддверии наступления "Урожайного перемирия" ведут огонь по населенному пункту Донецкий, - приводит его слова Луганскинформцентр. - В результате обстрела в 18:50 из 120 мм миномета, БМП-1, АГС и стрелкового оружия с направления населенного пункта Новотошковское, по предварительной информации, загорелись летняя кухня и гараж по улице Криничная".

Режим прекращения огня, согласованный 27 июня на встрече Контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины, вступает в силу в 00:01 по киевскому времени 1 июля.

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