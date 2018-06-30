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Судно испанской НПО просит разрешения высадить в порту королевства 60 спасенных мигрантов

Международная панорама
30 июня, 20:55 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 30, июня. /ТАСС

Организации Proactiva Open Arms сделала запрос в Службу спасения и безопасности на море Испании

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МАДРИД, 30 июня. /ТАСС/. Судно каталонской неправительственной организации Proactiva Open Arms попросило разрешения высадить в испанском порту 60 мигрантов, спасенных у берегов Ливии. Об этом сообщила в субботу газета El Pais.

По ее информации, соответствующий запрос НПО сделала через Службу спасения и безопасности на море Испании. Отмечается, что после спасения нелегалов судно ожидало разрешения на то, чтобы причалить к берегу какой-либо европейской страны. Одним из вариантов был порт Барселоны. Пока нет сведений, ответили ли испанские власти на просьбу НПО.

Ранее Испания решила принять судно Aquarius с 629 мигрантами на борту. Мадрид пошел на данный шаг после того, как итальянские власти отказались впустить его в порт своей страны.

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Проблема нелегальной миграции в Европе
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