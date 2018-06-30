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DPA: Меркель и Зеехофер с глазу на глаз обсудят решения саммита ЕС по миграции

Международная панорама
30 июня, 21:26 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 30, июня. /ТАСС

Встреча пройдет в Ведомстве федерального канцлера, сообщает агентство

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БЕРЛИН, 30 июня. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель и глава МВД, председатель баварского Христианско-социального союза (ХСС) уже в субботу вечером переговорят с глазу на глаз и обсудят решения саммита ЕС по ограничению миграции. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на собственные источники.

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Встреча состоится в Ведомстве федерального канцлера. Информации о ее результатах не ожидается. Перед разговором с Меркель Зеехофер обсудит решения саммита в своем ведомстве с экспертами.

В воскресенье руководство Христианско-демократического союза, председателем которого является Меркель, и ХСС обсудят на отдельных заседаниях в Берлине и Мюнхене дальнейшие действия в свете итогового заявления саммита ЕС.

Ранее ХСС отвел канцлеру две недели на поиск решения проблемы нелегальной миграции, то есть до 1 июля. В противном случае Зеехофер пригрозил принять односторонние меры, значительно усилив контроль на германской границе, и не пускать мигрантов на территорию страны. Кроме того, Зеехофер предупредил главу кабмина об угрозе распада правящей коалиции в случае его увольнения из-за разногласий по данной тематике.

О заявлении ЕС по миграции

Саммит ЕС 29 июня принял итоговое заявление по миграции. Еврокомиссии было дано поручение проработать вопрос организации фильтрационных центров в сопредельных с ЕС государствах, откуда Евросоюз будет отбирать беженцев, имеющих право на убежище и организованно перевозить в Европу. Внутри ЕС было предложено организовать центры временного содержания, где будут отсеиваться экономические мигранты для последующей высылки. Те, кому действительно требуется защита (в первую очередь - выходцы из государств, где ведутся активные боевые действия), должны распределяться между странами Евросоюза на добровольной основе без каких-либо обязательных квот на прием определенного числа беженцев.

Среди приоритетов миграционной политики ЕС в итоговом документе также обозначены необходимость увеличения финансирования операций по пресечению нелегального проникновения мигрантов в страны ЕС, а также спонсирования аналогичной деятельности на территории Турции и стран Африки.

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