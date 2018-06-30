Трамп: в США страшно будет выйти из дома, если запретят Иммиграционно-таможенную службу

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп уверен, что в случае упразднения Иммиграционно-таможенной службы США никто из жителей страны не сможет чувствовать себя в безопасности на улице. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, выдержки из которого опубликовали в субботу, полностью оно будет показано в воскресенье.

Журналист попросил Трампа прокомментировать заявления его оппонентов из Демократической партии США относительно необходимости запрета данной службы из-за ее якобы слишком жестких действий. Она входит в структуру министерства внутренней безопасности США и занимается, в частности, патрулированием границ, задержанием и депортацией нелегальных иммигрантов.

"Надеюсь, что они продолжают думать об этом, - сказал Трамп о демократах. - Поскольку они потерпят сокрушительное поражение". Трамп напомнил, что сотрудники службы активно противодействуют преступной группировке MS-13, которая была создана выходцами из Сальвадора и является одной из наиболее опасных в США. "Если вы избавитесь от Иммиграционно-таможенной службы, то страна станет такой, что страшно будет выйти из дома", - заверил президент.

В США разразился скандал, касающийся объявленной в апреле минюстом политики "нулевой толерантности" к нарушителям миграционного законодательства, в том числе к тем, кто переходит границу с детьми. Задержанных родителей в обязательном порядке заключали под стражу и привлекали к уголовной ответственности. Их детей отправляли в специальные центры содержания, поскольку по американским законам они не могут быть арестованы. В результате в период с 19 апреля до последнего времени были разлучены с родителями около 2,3 тыс. детей, что вызвало волну критики со стороны политических противников Трампа.

Американский лидер ранее уже дал поручение минюсту разработать меры, которые позволят семьям, задержанным за незаконное пересечение американской границы, вместе находиться в местах предварительного заключения до рассмотрения судом их дела. 26 июня суд в Сан-Диего (штат Калифорния) постановил, что властям США следует в течение 30 дней обеспечить воссоединение семей нелегалов, находящихся под стражей. На это было отведено 14 дней, если разлучены с родителями были дети младше пяти лет.