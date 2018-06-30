СМИ: власти Испании разрешили судну с мигрантами на борту зайти в порт страны

МАДРИД, 30 июня. /ТАСС/. Правительство Испании дало разрешение судну каталонской неправительственной организации Proactiva Open Arms с 60 мигрантами на борту зайти в порт Барселоны. Об этом сообщила в субботу газета El Pais.

По ее информации, ранее соответствующий запрос НПО сделала через Службу спасения и безопасности на море Испании. Отмечается, что после спасения нелегалов у берегов Ливии судно ожидало разрешения на то, чтобы причалить к берегу какой-либо европейской страны.

Ранее королевство решило принять судно Aquarius с 629 мигрантами на борту. Мадрид пошел на данный шаг после того, как итальянские власти отказались впустить его в порт своей страны.