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NYT: Госдепартамент вернул в США 11 американцев из КНР из-за "акустических атак"

Международная панорама
30 июня, 23:26 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 30, июня. /ТАСС

Американцы пройдут на родине медицинское обследование, пишет газета

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НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Власти США вернули на родину 11 человек из американских дипмиссий в Китае в связи с утверждениями о так называемых акустических атаках. Об этом сообщила в субботу электронная версия газеты The New York Times.

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По сведениям ее источников, возвращены в США восемь лиц, связанных с консульством США в Гуанчжоу, один сотрудник консульства в Шанхае и двое работников американского посольства в Пекине. В США они пройдут медицинское обследование.

Издание констатирует, что у американцев, о которых идет речь, примерно те же симптомы, о которых сообщали ранее американские дипломаты на Кубе. Администрация США утверждает, что в результате некоего внешнего воздействия, называемого в американских СМИ "акустическими атаками", в Гаване с осени 2016 года пострадали уже более 20 американских госслужащих. Они якобы жаловались на тошноту, головокружение и потерю слуха, врачи позже подтвердили у них наличие этих симптомов, а также будто бы выявили у некоторых повреждение головного мозга.

Издание отмечает, что некоторых американцев, якобы пострадавших вследствие "акустических атак", обследуют, в частности в медицинском центре, специализирующемся на лечении повреждений мозга, в штате Пенсильвания. В публикации констатируется, что существует целый ряд версий относительно природы "атак". Не исключается, что, в действительности, это применение некого неизвестного метода слежки или причинения умышленного вреда, экологические факторы или же просто массовый психоз.

В четверг пресс-служба Госдепартамента сообщила, что госсекретарь США Майкл Помпео побеседовал по телефону с министром иностранных дел Китая Ван И. Они обсудили в том числе и сотрудничество в связи с утверждениями об "акустических атаках" в Гуанчжоу. Правительство КНР ранее подчеркивало, что не обнаружило признаков указанного воздействия на сотрудника американского консульства.

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