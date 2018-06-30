Иорданские военные начали оказывать помощь беженцам на юге Сирии

ТАСС, 30 июня. Иорданская армия начала доставку гуманитарной помощи тысячам беженцев, которые находятся у границы королевства на сирийской территории. Об этом, как передало в субботу агентство Petra, сообщила в Аммане госминистр информации Джумана Гнеймат.

"Конвои с продовольствием и медикаментами направлены сирийским братьям, оказавшимся в тяжелой ситуации", - указала она, подчеркнув, что "такой шаг соответствует иорданской позиции".

Министр иностранных дел королевства Айман ас-Сафади заявил 26 июня, что Иордания сохранит закрытой свою границу с Сирией. При этом он отметил, что Амман "проводит контакты со всеми сторонами с целью прекращения военной эскалации в Южной Сирии и достижения соглашения, которое остановит кровопролитие и рост числа беженцев".

Представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Мухаммед Хавар сообщил в пятницу в Аммане, что число перемещенных лиц в южной части Сирии в результате военных действий выросло до 160 тыс. человек.

18 июня сирийские войска начали операцию против террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и сражающихся на ее стороне непримиримых формирований для восстановления контроля над южной провинцией Дераа и выхода к границе с Иорданией. Сирийское правительство заявило, что террористы и их пособники препятствуют заключению соглашения о примирении в южных районах страны.