СМИ: курды уничтожили на севере Сирии шесть боевиков из протурецкой группировки

ТАСС, 30 июня. Курдские отряды "Сил народной самообороны" (СНС) атаковали в субботу патрули вооруженной группировки "Фейлак аш-Шам" в окрестностях города Африн (65 км от Алеппо). Как сообщило агентство Firat, в результате двух проведенных операций были убиты шесть боевиков, которые воюют на стороне турецких войск на севере Сирии, выведены из строя их военно-транспортные средства.

27 июня в Африне в результате двух взрывов и минометного обстрела погибли 11 человек и 25 получили ранения. Диверсии были устроены членами СНС перед парадом, который собирались устроить турецкие военные по случаю победы Тайипа Эрдогана на досрочных президентских выборах 24 июня.

Отряды СНС покинули Африн 18 марта после трехмесячной осады. Этот административный центр одноименного пограничного района был взят под контроль турецкими войсками и формированиями вооруженной оппозиции, которые участвовали в операции "Оливковая ветвь" против отрядов СНС и партии "Демократический союз". Обе эти организации Анкара считает террористическими.