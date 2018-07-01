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Киевские силовики пообещали соблюдать перемирие в Донбассе

Международная панорама
1 июля, 1:47 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 1, июля. /ТАСС

Аналогичные приказы были опубликованы руководством провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик

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КИЕВ, 1 июля. /ТАСС/. Командование "операции объединенных сил" Киева в Донбассе заявило, что украинские силы будут придерживаться режима прекращения огня, вступившего в силу в ночь на воскресенье.

"В связи с принятием трехсторонней Контактной группой решения об объявлении режима тишины по всей линии фронта длиной 426 километров в два летних месяца, начиная с 1 июля, объединенные силы заявляют, что подчиненные подразделения неуклонно придерживаться принятого решения", - говорится в сообщении командования на странице в Facebook.

Аналогичные приказы были опубликованы руководством провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Режим прекращения огня, согласованный 27 июня на встрече Контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины, вступил в силу 1 июля в 00:01 по киевскому времени. В командовании ДНР заявили, что перемирие со стороны киевских силовиков соблюдается, однако за несколько часов до начала перемирия в ДНР и ЛНР фиксировали увеличение количества обстрелов со стороны украинских позиций.

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