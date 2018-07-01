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Куратор отношений США с КНДР и Китаем покинет свой пост в Госдепе

Международная панорама
1 июля, 3:09 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 1, июля. /ТАСС

Официальный представитель ведомства Хезер Науэрт не сообщила, когда госсекретарь Майкл Помпео назовет имя нового человека на эту должность

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ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Сюзан Торнтон покинет свой пост в конце июля. Об этом говорится в распространенном в субботу письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

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"Торнтон объявила о своем намерении покинуть в конце июля внешнеполитическое ведомство", - подчеркнула Науэрт. По ее словам, дипломат более 25 лет работала в Госдепартаменте и выполняла "многочисленные трудные задания по всему миру". Официальный представитель ведомства не стала пояснять, когда госсекретарь Майкл Помпео планирует объявить о том, кто заменит 54-летнюю Торнтон.

Ее кандидатура еще в прошлом году была выдвинута на пост помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана. Однако она встретила жесткую критику со стороны Стивена Бэннона, занимавшего на тот момент пост политстратега президента США - он утверждал, что Торнтон занимает слишком мягкую позицию по отношению к Китаю. Ряд сенаторов также выступали против нее. Но в феврале 2018 года в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США были проведены слушания по утверждению ее кандидатуры.

Тем не менее она так и не получила рекомендаций от профильного комитета, а в верхней палате законодательного органа США не провели голосования по утверждению ее кандидатуры. Все это время Торнтон была исполняющим обязанности помощника госсекретаря. Она покидает свой пост в разгар американо-северокорейских переговоров, итогом которых Вашингтон видит полную денуклеаризацию Корейского полуострова. Так, газета Financial Times ранее сообщила, что Помпео намерен посетить КНДР на следующей неделе уже в третий раз с апреля нынешнего года.

Кроме того, американо-китайские отношения в торговой сфере в последнее время начали ухудшаться. 15 июня президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в связи с "кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также тем, что Китай прибегает к несправедливой торговой практике", США введут 25% пошлины на импортируемые из Китая товары на сумму $50 млрд. Пекин выразил протест в связи с этим решением Вашингтона, охарактеризовав его как нарушение правил ВТО, и заявил, что предпримет аналогичные по масштабу меры.

Госдепартамент также подтвердил уход 29 июля в отставку посла Соединенных Штатов в Эстонии Джеймса Мелвилла. Ранее СМИ сообщили, что дипломат принял такое решение из-за несогласия с заявлениями Трампа о союзниках Соединенных Штатов в Европе.

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Персоны
Трамп, Дональд Помпео, Майкл (Майк)
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